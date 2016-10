In Pokémon Go hat es nun zum ersten Mal ein Spieler geschafft, auf legalem Weg das Maximallevel von 40 zu erreichen. Auf Facebook postete er vor kurzem ein Beweisfoto mit seiner Errungenschaft.

Von Jürgen Stöffel |

Das Beweisfoto für das Erreichen von Level 40 in Pokémon GO.

In Pokémon GO hat endlich ein Spieler das Maximallevel von 40 erreicht. Jimmie Pitts aus den USA knackte am 6. Oktober 2016 das finale Level und kann daher die derzeit stärksten Pokémon ausbilden und in die Arenen hetzen. Auf Facebook hat er das Beweisfoto seiner Leistung veröffentlicht und auch seiner »Level Squad« für ihre Hilfe gedankt. Diese habe ihn bei seinem Level-Marathon tatkräftig unterstützt und ist daher auch mächtig stolz auf ihren Kumpel.

Im Gegensatz zu früheren Spielern auf Level 40 hat Jimmie Pitts dies allem Anschein nach völlig legal und ohne Exploits oder Cheats, aber dafür durch harte Arbeit und die Hilfe seiner Squad erreicht. Daher ist er drei Monate nach dem Release des Spiels tatsächlich der erste Spieler mit Maximalrang in Pokémon GO.

Quelle: Pokemongohub via Mein-MMO