Wie hätte wohl das für 2005 geplante Metallica-Spiel Damage Inc. ausgesehen? Eine Antwort auf diese Frage liefert ein just veröffentlichtes Video, das einige Gameplay-Szenen aus einer frühen Version zeigt.

Von Andre Linken |

Im Juni 2003 kündigte Vivendi ein offizielles Spiel rund um die Heavy-Metal-Band Metallica mit dem Namen Damage Inc. an. Der Release war eigentlich für das Jahr 2005 auf dem PC und Konsolen geplant, allerdings kam es nie dazu. Doch jetzt sind einige interessante Gameplay-Szenen aufgetaucht.

PtoPOnline hat ein Video veröffentlicht, in dem eine frühe Version des Action-Rennspiels Damage Inc. für die PlayStation 2 zu sehen ist. Die umfasst zwar nur ein einziges Level, lässt jedoch ungefähr erahnen, was die Spieler beim Release erwartet hätte.

Waffenstarrende Karren

Zu sehen sind mehrere Autos, die mit verschiedenen Waffen wie Maschinengewehren und Raketenwerfern ausgestattet sind. Auch große Trucks waren anscheinend geplant. Die Schauplätze wirken allesamt ziemlich detailarm, zudem hält sich die gezeigte Action in Grenzen. Dennoch ist es durchaus interessant, Material des vor langer Zeit eingestellten Spiels zu Gesicht zu bekommen.

Sie finden das besagte Video oberhalb dieser Meldung. Viel Spaß damit!