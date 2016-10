Ab sofort bietet der Battle.net-Client eine Voicechat-Funktion. Die funktioniert auch Crossgame für alle verfügbaren Blizzardspiele.

Von Stefan Köhler |

Das Battle.net bietet ab sofort Voicechat - quer über alle Blizzard-Spiele hinweg.

Blizzard hat den Patch 1.5.1 (beziehungsweise Build 8098) für den Battle.net-Launcher veröffentlicht. Damit können Spieler ab sofort Gruppengespräche führen und eine Voicechat-Funktion nutzen.

Die Funktion ist nicht an das derzeitige Spiel gebunden. Während also ein Nutzer beispielsweise Overwatch spielt, können andere Voicechat-Nutzer Hearthstone, Starcraft 2, World of Warcraft oder irgendeinen anderen Battle.net-Titel spielen. Ziel ist es, Drittanbieter wie Mumble oder Teamspeak für Spieler von Blizzard-Titeln unnötig zu machen.

Mehr: Name »Battle.net« gehört bald der Vergangenheit an