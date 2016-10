Tim L. Cooley möchte ein spezielles Deo für Gamer auf den Markt bringen. Aus diesem Grund hat er sein Konzept auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter online gestellt. Bisher mit bescheidenem Erfolg.

Tim L. Cooley präsentiert im Pitchvideo zu seinem speziellen Gamerdeo die korrekte Anwendung des Produkts. Foto: Kickstarter/PlusFive

»Plus Five« nennt Tim L. Cooley sein Produkt und spielt dabei auf Rollenspiele an, bei denen bestimmte Gegenstände einen Bonus auf den Charismawert geben. Denn genau das soll sein Produkt, ein Deodorant für Spieler und Spielerinnen, auch bewerkstelligen.

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter versucht der Amerikaner nun seine ungewöhnliche Geschäftsidee über eine Schwarmfinanzierung anzuschubsen.

Cooley erklärt in der Produktbeschreibung:

Wir stellen das ultimative Deodorant für Spieler wie Dich her! Games erzeugen »Eustress« (positive Anspannung). Stress ist gut. Es entsteht durch Aufregung oder wenn du dabei bist, wenn hoffentlich gleich etwas cooles passiert.

Ab 7 US-Dollar können die Deosticks bestellt werden, allerdings liefert Cooley aktuell nur an US-Bürger aus. Ob sich das Produkt durchsetzen wird und den Weg nach Deutschland finden wird, darf bezweifelt werden. Aktuell interessieren sich lediglich 36 Unterstützer für die wohlriechendene Charisma-Auffrischung.

