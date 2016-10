Über das letzte Oktoberwochenende hinweg kann der Shooter Natural Selection 2 kostenlos auf Steam gespielt werden. Darüber hinaus gibt es Angebote für die Reihe Splinter Cell, das Survivalspiel The Solus Project und den Publisher-Sale von Versus Evil.

Von Stefan Köhler |

Im Multiplayer-Shooter Natural Selection 2 treten Aliens und Marines gegeneinander an.

Das Wochenende naht und Steam bietet auch zum Oktoberende besondere Angebote in Form von kostenlosen Spielen und Rabattaktionen.

Komplett kostenlos spielbar ist Natural Selection 2. Der asymmetrische Multiplayer-Shooter lässt Aliens gegen Marines antreten und setzt in erster Linie auf Teamplay. Mit völlig unterschiedlichen Spielstilen und Klassen geht es um den Sieg, der Bau einer Basis und ein Commander mit einer Strategiekarte macht den Titel gegenüber der Konkurrenz ungleich komplexer.

Zu Natural Selection 2 auf Steam

Ferne Welten erkunden

Alienwelten gibt es auch in The Solus Project, allerdings ist der Titel ein Singleplayer-Erkundungsspiel mit Survival-Elementen. Wer die Geheimnisse hinter den Planeten Gliese-6143-C lüften will, kann mit einem Rabatt von 40 Prozent für 11,39 Euro zuschlagen.

Zu The Solus Project auf Steam

Sam Fisher für alle

Ubisoft bietet mit dem Franchise-Wochenende der Stealth-Reihe Splinter Cell fünf Spiele günstiger an, der zweite Teil Pandora Tomorrow fehlt leider. 75 Prozent gibt es auf die restlichen Spiele der beliebten Actionserie, keiner der Titel ist damit teurer als 4,99 Euro. Wann kommt eigentlich mal ein neuer Teil, Ubisoft?

Zum Splinter Cell Franchise Sale

Gegen Schurken mit Versus Evil

Und auch ein Publisher bietet sein Sortiment günstiger an. Im Versus Evil Publisher-Sale gibt es beispielsweise die Wikinger-Abentuer The Banner Saga und The Banner Saga 2, das Endzeit-Strategiespiel Skyshine's Bedlam und das ungewöhnliche Knetmasse-Spiel Armikrog günstiger. Die Rabatte schwanken zwischen 25 und ganze 90 Prozent.

Zum Versus Evil Publisher-Sale