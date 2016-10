Ein neuer Online-Rechner lässt Spieler ab sofort die Fang-Chance für wilde Pokémon im Mobile-Game Pokémon Go berechnen.

Von Tobias Ritter |

Trainer können ab sofort im Voraus berechnen, wie hoch die Chancen für das Fangen eines bestimmten Pokémon stehen.

Wer in Zukunft keine PokéBälle mehr an Taschenmonster mit besonders niedrigen Fang-Chancen verschwenden möchte, kann ab sofort ein neues inoffizielles Tool für Pokémon Go nutzen: Auf der Fan-Seite Pokémon Go Hub findet sich nun nämlich ein sogenannter Catch Chance Calculator.

Der Online-Rechner berechnet die jeweilige Fang-Chance für ein bestimmtes Pokémon in Abhängigkeit von Trainer-Level, Medaillen-Boni, Curveballs und der Art des PokéBalls.

Rechnet setzt auf GUCT-Formel

Zum Einsatz kommt dabei die bekannte GUCT-Formel (Grand Unified Catch Theory). Sie bezieht alle Informationen mit ein, die über das Fangen von wilden Pokémon bekannt sind.

