Wir haben die Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 31. Oktober bis 06. November 2016.

Call of Duty: Infinite Warfare bringt die Shooter-Reihe nach zwei postmodernen Ablegern endlich in den Weltraum.

Fast sind wir mit den großen Shooter-Veröffentlichungen des Jahres durch. Diese Woche will es der Platzhirsch wissen, und zwar in gleich doppelter Ausführung: Call of Duty: Infinite Warfare verspricht Sci-Fi-Action im Weltraum, Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist für Fans des Klassikers gedacht.

Fun fact: Als ein paar Hobbyprogrammierer im Jahr 2007 begannen, das Projekt Owlboy zu entwickeln, erschien Call of Duty 4: Modern Warfare. Nach Jahren des Bastelns ist aus Owlboy ein vollwertiges Spiel geworden, der Plattformer erscheint diese Woche - zusammen mit dem Remaster von Modern Warfare, neun Jahre später.

Am Freitag kommt außerdem der Football Manager 2017, die sehr beliebte Fußballmanager-Simulation aus Großbritannien. Und wie jedes Jahr wird es auch beim FM2017 aus Lizenzgründen keinen Deutschland-Release geben. Warum das kein Problem ist, erklären wir in der entsprechenden News.

