Das neue Humble Day of the Devs 2016 Bundle umfasst vor allem einige Adventures wie Broken Age oder Day of the Tentacle Remastered. Das Paket ist ab einem Dollar zu haben.

Von Andre Linken |

Day of the Tentacle Remastered ist eines der Spiele im ?»Humble Day of the Devs 2016 Bundle«. ?

Mittlerweile steht ein weiteres Humble Bundle zum Kauf bereit. Diesmal steht das Angebot jedoch nicht unter dem Banner eines bestimmten Entwicklers oder Publishers. Stattdessen dreht sich alles um den Day of Devs 2016 - ein Event für Indie-Spiele in San Francisco, das am 5. November stattfindet.

Da der Entwickler Double Fine Productions zu einem der Organisatoren des Events zählt, enthält das Paket auch mehrere seiner Spiele. Ab einem Dollar bekommen Sie beispielsweise das Adventure Broken Age. Aber auch Titan Souls und Lumino City sind dabei.

Wer den aktuellen Durchschnittspreis von 4,36 Dollar bezahlt, erhält zusätzlich noch solche Spiele wie Massive Chalice sowie Grim Fandango Remastered. Ab neun Dollar gibt es noch Day of the Tentacle Remastered sowie ein VIP-Ticket für das Event Day of the Devs 2016.

Inhalt des »Humble Day of the Devs 2016 Bundle«