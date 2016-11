Fear The Walking Dead im Quiz der Woche :

Zum DVD- und Blu-Ray-Start der zweiten Staffel von Fear The Walking Dead am 4. November verlosen wir unter Zombie-Kennern die ungeschnittene Fassung der ersten Staffel.

Von Jochen Redinger |

In The Walking Dead erwachen wir als Zuschauer mit Rick in einer Welt, die das Schlimmste schon gesehen hat: Die Ordnung ist zusammengebrochen, von der Zivilisation ist nicht mehr viel übrig, der Großteil der Menschheit wankt auf der Suche nach Frischfleisch durchs Land.

Fear The Walking Dead dagegen setzt zu einem anderen Zeitpunkt an. Die globale Zombie-Katastrophe beginnt gerade erst und keiner weiß so richtig, was vor sich geht. Das besonders Spannende daran ist, dass wir als TWD-Kenner ja bereits wissen, worauf die Lage zusteuert, aber den Charakteren nicht helfen können.

Die zweite Staffel knüpft nahtlos an das Ende der ersten Staffel an: Die Zombie-Apokalypse ist bereits ausgebrochen und schreitet unweigerlich schnellen Bisses weiter voran. Noch mehr Untote, noch mehr Nervenkitzel und noch mehr Episoden! Erneut stellt Comic-Autor und Schöpfer von THE WALKING DEAD Robert Kirkman sein geschicktes Händchen für Zombie-Serien unter Beweis. Am 4. November 2016 erscheinen die brandneuen 15 Episoden der zweiten Staffel - UNCUT! Auf vier Discs mit vielen Extras erscheint FEAR THE WALKING DEAD 2 als DVD, Blu-ray und Blu-ray Steelbook bei Splendid Film im Vertrieb der WVG Medien GmbH.

Ungeschnittene Serienstaffeln für Zombie-Experten

Passend zum DVD- und Blu-ray-Start der zweiten Staffel von Fear The Walking Dead verlosen wir insgesamt fünfmal die erste Staffel der Serie auf Blu-ray oder DVD - ungeschnitten. Alles, was wir dafür wissen wollen, sind die Antworten auf unsere fünf Fragen rund um Zombies!

Wer uns auf Facebook besucht, hat außerdem die Chance, eins von insgesamt drei Steelbooks der zweiten Staffel von Fear The Walking Dead zu gewinnen, natürlich ebenfalls uncut!

Zum Quiz der Woche: Sind Sie Zombie-Experte?

Teilnahmeschluss ist der 11. November.