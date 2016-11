Das Strategiespiel Civilization 6 ist auch weiterhin auf den ersten beiden Plätzen der aktuellen Steam-Verkaufsharts zu finden. Auch auf den Rängen dahinter hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht allzu viel getan.

Von Andre Linken |

Die Dominanz des Strategiespiels Civilization 6 in den Steam-Verkaufscharts ist weiterhin ungebrochen. Nach wie vor ist es in verschiedenen Versionen auf den ersten beiden Plätzen zu finden.

Auch direkt dahinter hat sich nicht allzu viel getan, so dass Grand Theft Auto 5 noch immer auf dem dritten Rang steht. Call of Duty: Infinite Warfare hat sich auf den fünften Platz vorgeschoben und somit Counter-Strike: Global Offensive verdrängt. Zudem sind noch zwei weitere Verkaufsversionen des Shooters in den Top 10 zu finden.

Hier die Übersicht:

Die Steam-Charts (31. Oktober bis 6. November 2016)

1. Civilization 6

2. Civilization 6

3. GTA 5

4. Football Manager 2017

5. Call of Duty: Infinite War

6. The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition

7. Counter-Strike: Global Offensive

8. Dead by Daylight

9. Call of Duty: Infinite War

10. Call of Duty: Infinite War Digital Deluxe Edition

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche.