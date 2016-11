An der Spitze der aktuellen Steam-Verkaufscharts steht derzeit das Actionspiel Dishonored 2 und stößt somit Civilization 6 vom Thron. Auch das neue Transport Fever ist in Top 10 zu finden.

Von Andre Linken |

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske steht auf dem Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts.

Nach mehreren Wochen musste Civilization 6 den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts räumen. Dort ist ab sofort das Actionspiel Dishonored 2 zu finden.

Das ist sogar doppelt in den Top 10 vertreten - sowohl in der normalen als auch in der Pre-Order-Version. Civilization 6 hat sich jedoch nicht gänzlich verabschiedet und steht auf dem zweiten sowie dem fünften Platz.

Ebenfalls neu in den Top 10 sind die Wirtschaftssimulation Transport Fever, die es immerhin auf den achten Rang geschafft hat, sowie das Rollenspiel Tyranny. Rausgeflogen ist hingegen das Rollenspiel-Remake The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition.

Die Steam-Charts (7. bis 13. November 2016)

1. Dishonored 2 (Pre-Order)

2. Civilization 6

3. Tyranny

4. Football Manager 2017

5. Civilization 6

6. Dishonored 2

7. Call of Duty: Infinite Warfare

8. Transport Fever

9. Counter-Strike: Global Offensive

10. Rainbow Six: Siege

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche.