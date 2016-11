Unter neuem Namen aber mit altem Charme feiert das Game-One-Team mit »Game Two« ein Comeback. Erste Folge wird schon heute ausgestrahlt.

Von Hannes Rossow |

Spiele-Kultsendung Game One kehrt als Game Two zurück.

Über Jahre hinweg war Game One die einzige Sendung im deutschsprachigen Fernsehen, die über Videospiele berichtet hat. Mit ihrem ganz eigenen Charme hatte das Game One-Team einen kleinen Kult um sich geschaffen, der jetzt auf dem Rocket Beans TV-Sender weiterlebt. Jetzt kehrt auch Game One zurück, wenn auch unter einem anderen Namen.

Game Two geht auf Sendung

In Zusammenarbeit mit dem Jugendangebot von ARD und ZDF sorgt Rocket Beans für ein Comeback der beliebten Show. Das Format heißt jetzt Game Two und wird abermals von Daniel Budiman, Simon Krätschmer, Etienne Gardé und Nils Bomhoff moderiert. Der Charme aus den Game-One-Tagen soll beibehalten werden und auch Spiele-Reviews wird es in der Show geben.

Die Game Two-Folgen werden ab sofort jeden Freitag um 20:15 Uhr live auf dem Rocket Beans TV-Sender auf YouTube ausgestrahlt. Anschließend stehen die einzelnen Ausgaben auch per VoD zur Verfügung.