MegaWootbox zum Thema Star Wars :

Unter all denen, die sich die Wootbox für Dezember sichern, wird eine opulent ausgestattete MegaWootbox verlost, die echten Star-Wars-Jüngern über 2.000 Euro Fan-Glück beschert.

Rechtzeitig zum Start des neuen Star Wars-Abenteuers passt sich Wootbox der Sternenkrieg-Thematik an, um einem seiner Abonnenten eine mehr als galaktische MegaWootbox zu schenken. In der Hoffnung, dass der Auserwählte nicht der dunklen Seite der Macht verfällt.

Der Inhalt der MegaWootbox im Detail

Millenium Falken-Nachbildung »EFX Diecast im Wert von 799 Euro

Diese Replik vom Millenium Falken von EFX COLLECTIBLES wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm entwickelt. Im Maßstab 1:100 hat sie alles vom großen Original. Selbst das kleinste Detail ist vorhanden! Geliefert mit Echtheitszertifikat.

Star Wars Uhr »Time Teller Kylo Ren NIXON im Wert von 229 Euro

Weil ein Ritter von Ren immer pünktlich sein muss! Diese Uhr mit Edelstahlarmband verfügt über Uhrzeiger in der Farbe des Lichtschwertes von Kylo Ren! Auf dem Gehäuseboden ist außerdem die Inschrift »Nothing will stand in our way« eingraviert.

Beamer BenQ DLP 3D im Wert von 669 Euro

Den Sternenkrieg erleben, als wärt Ihr mittendrin! Mit diesem Beamer von BenQ projeziert Ihr Full HD auf bis zu 200 Zoll. Ausgestattet mit einem Energiesparsystem und einer Helligkeit von 2.000 ANSI-Lumen, ist er für alle Räume bei Euch zu Hause geeignet.

Replik eines Stormtrooper Helms CAMINO mit Lautsprechern im Wert von 529 Euro

Eine Replik des ikonischen Helms ist gut, aber mit Lautsprechern noch besser! Der CAMINO-Kopfschutz der Stormtrooper aus Episode 7 dient als echter Bluetooth-Lautsprecher. Er ist mit Lautsprechern und einem USB-Anschluss ausgestattet, um alle Eure Geräte aufzuladen.

An der Verlosung der MegaWootbox im Wert von 2.000 Euro nehmen alle aktiven Wootbox-Abonnenten im Dezember automatisch teil.

