Auf den Game Awards 2016 gab's nicht nur Preise abzuräumen, sondern auch jede Menge zu sehen: Wir zeigen alle neuen Gameplay-Videos und Trailer in der Übersicht.

Von Maurice Weber |

Im Lauf der Game Awards 2016 gab es jede Menge neuer Videos zu sehen.

Zahlreiche Entwickler nutzten die Game Awards 2016, um neue Trailer oder gar frisches Gameplay zu präsentieren - allen voran die Macher von Mass Effect: Andromeda, die erstmals umfangreiche Spielszenen zeigten!

Wir haben alle Trailer und Gameplay-Videos zusammengetragen, die im Laufe der Veranstaltung abgespielt wurden.

Für den bewegendsten Moment der Verleihung sorgte kein Trailer sondern die Dankesrede von Ryan Green, dem Entwickler des Spiels That Dragon, Cancer. Im Spiel verarbeitet er die Krebserkrankung seines mittlerweile verstorbenen Sohns.

Das sind die Sieger: Alle Gewinner der Game Awards 2016

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda knauserte lange Zeit mit echten Ingame-Szenen, jetzt gab es auf den Game Awards gleich einen fünfminütigen Gameplay-Trailer. Darin lernen wir unter anderem neue Begleiter kennen und kriegen einen Einblick in das Kampfsystem.

Prey

Satte neun Minuten Gameplay gab es zum Prey-Reboot zu sehen, und damit auch haufenweise neue Infos: Unter anderem sehen wir im Video das Crafting und verschiedene Fähigkeiten in Aktion. Die Spielfigur schleicht sich mal an Gegnern vorbei, mal kämpft sie sich ihren Weg frei. In einem extra Artikel analysieren wir den Trailer und fassen zusammen, was wir bisher über Prey wissen.

Assassin's Creed: Der Film

Kein Spieltrailer, aber trotzdem spannend: Auf den Game Awards wurde auch ein neuer Clip aus dem kommenden Assassin's-Creed-Film mit Michael Fassbender vorgestellt. Unser erster Eindruck vom Kinofilm fällt aber durchwachsen aus.

Death Stranding

Worum genau es in Death Stranding, dem neuen Spiel von Hideo Kojima, eigentlich genau gehen wird, wissen wir nach diesem Trailer immer noch nicht. Dafür bestätigt das Video einige Casting-Gerüchte: Neben Norman Reedus sind auch Mads Mikkelsen (Hannibal, Star Wars: Rogue One) und Regisseur Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Pacific Rim) im Trailer zu sehen.

Halo Wars 2

Halo Wars 2 zeigte bei den Game Awards einen neuen Story-Rendertrailer. Darin erzählt unsere KI-Begleiterin Isabel die Geschichte des Alienschurken Atriox.

The Walking Dead: Season 3

Am 20. Dezember sollen die ersten beiden Episoden von The Walking Dead: Season 3 gleichzeitig erscheinen. Der Trailer zeigt den neuen Hauptcharakter Javier in einem Rückblick bei seiner ersten Begegnung mit einem Zombie.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Viel zu sehen gab es im ersten Teaser zu Telltales Marvel-Spiel noch nicht. Aber immerhin die musikalische Stimmung passt in Guardians of the Galaxy: The Telltale Series schonmal wie die Faust aufs Auge!

Dauntless

Das Free2Play-Actionrollenspiel Dauntless wurde auf den Game Awards 2016 mit einem Trailer angekündigt, der vier Helden auf der Jagd nach einem riesigen Eulenmonster zeigt. Der Titel stammt von ehemaligen Bioware-Entwicklern.

Rocket League: Trailer zum DLC Starbase Arc

Bereits am siebten Dezember soll der DLC Starbase Arc für Rocket League erscheinen. Er bringt eine neue Arena im SciFi-Design, die an die Halo-Ringe aus Microsofts Shooter-Serie angelehnt ist.

Bulletstorm: Full Clip Edition

Der Ankündigungstrailer bestätigte nur nicht ein Remaster von Bulletstorm, sondern zeigte auch... Duke Nukem! Wir werden das komplette Spiel optional als der Duke durchspielen können, inklusive voller eigener Vertonung. Hail to the king!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Teaser zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeigt eine neue weibliche Figur - verrät aber nicht, welche Rolle sie spielen wird. Optisch erinnert sie an Link selbst - eine neue spielbare weibliche Figur?

Shovel Knight: Specter of Torment

Die Erweiterung Specter of Torment soll die Vorgeschichte von Shovel Knight erzählen. Darin spielen wir keinen Helden, sondern den schurkischen Specter Knight. Der Ankündigungstrailer zeigt erste Gameplay-Szenen.