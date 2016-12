Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Twitch Prime - Dezember Loot: H1Z1-Goodies und Überraschung vorgestellt

Twitch hat die Belohnungen für Mitglieder von Twitch Prime im kommenden Monat angekündigt. Mit dabei sind In-Game-Gegenstände für das Survival-MMO H1Z1: King of the Kill. In den nächsten Tagen soll eine weitere Überraschung folgen.

Von David Gillengerten |