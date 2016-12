Das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 hat es nicht geschafft, den ersten Platz der Steam-Verkaufscharts zu erklimmen. Dort steht nach wie vor Grand Theft Auto 5. Rise of the Tomb Raider ist hingegen wieder rausgeflogen.

Von Andre Linken |

Grand Theft Auto 5 steht nach wie vor an der Spitze der Steam-Verkaufscharts.

Obwohl das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 erst vor kurzem für den PC auf den Markt kam, hat es nicht für einen Sprung an die Spitze der Steam-Verkaufscharts gereicht.

Auf dem ersten Platz steht nach wie vor Grand Theft Auto 5 gefolgt von der Freizeitparksimulation Planet Coaster - erst dann gibt sich Watch Dogs 2 die Ehre.

Ansonsten gibt es abgesehen von einigen Verschiebungen kaum nennenswerte Änderungen in den Charts. Erwähnenswert ist zumindest die Tatsache, dass sich Rise of the Tomb Raider wieder aus den Top 10 verabschieden musste.

Mehr: Die Steam-Charts der Vorwoche

Die Steam-Charts (28 November. bis 4. Dezember 2016)

1. Grand Theft Auto 5

2. Planet Coaster

3. Watch Dogs 2

4. Counter-Strike: Global Offensive

5. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY-Edition

6. Fallout 4

7. Rainbow Six: Siege

8. Civilization 6

9. Dishonored 2

10. Doom

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.