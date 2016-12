Wir haben die Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 05. bis zum 11. Dezember.

Von Stefan Köhler |

Frank West ist zurück: In Dead Rising 4 muss er abermals Zombiehorden in einem Einkaufszentrum auslöschen, passend zum Dezember-Release im weihnachtlichen Szenario.

Die ganz großen AAA-Releases sind zumindest für PC-Spieler dieses Jahr durch. Deswegen sind die Neuveröffentlichungen der Woche aber keineswegs arm an Action: Dead Rising 4 bietet abgedrehte Zombie-Action, in Space Hulk: Deathwing vernichten wir Alienhorden im Sci-Fi-Horroruniversum von Warhammer 40.000. Eine ganz andere Form von Horror gibt es in Form von Escape: Sierra Leone, das die klassische Spielidee von Open-World-Survival mit dem Bürgerkrieg von Sierra Leone verbindet.

Neue Inhalte gibt es diese Woche auch in Form großer DLCs: Das Strategiespiel Cossacks 3 erhält mit Days of Brilliance die erste Erweiterung, in Total War: Warhammer erkunden wir das Reich der Waldelfen. Pinball-Fans dürfen in Pinball FX 2 Doom, Fallout und Skyrim besuchen, Trucker machen sich im Euro Truck Simulator 2 auf nach Frankreich.

Und dann wäre da noch Neues aus Deutschland: Shadow Tactics stammt von den Münchner Mimimi Productions und lässt sich kurz als »Commandos im feudalen Japan« beschreiben.

Montag, 05. Dezember

Dienstag, 06. Dezember

Mittwoch, 07. Dezember

Donnerstag, 08. Dezember

Freitag, 09. Dezember