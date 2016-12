Noch wissen wir nicht, worum es in The Last of Us 2 gehen wird, doch das hält die Fans natürlich nicht davon ab, zu spekulieren. Die aktuell beliebteste Theorie: Joel ist tot.

Von Hannes Rossow |

The Last of Us: Part 2 - Ist Joel wirklich echt?

Die Katze ist endlich aus dem Sack und seit der PlayStation Experience wissen wir nun, dass Naugthy Dog an The Last of Us 2 arbeitet. Der erste Trailer zum Spiel hat deutlich gemacht, dass sowohl Ellie als auch Joel ihr Comeback feiern und wieder gemeinsam in die Pilz-Postapokalypse eintauchen werden. Worum es im Detail gehen wird, ist jedoch nicht bekannt und genau da setzen die ersten Fan-Theorien an.

Mehr bei GamePro.de: The Last of Us 2 - Wir sollen Naughty Dog vertrauen

Eine der "beliebtesten" Theorien, die derzeit durch das Netz schwirrt, besagt, dass wir den Trailer vielleicht falsch gedeutet haben. Demnach komme Joel nicht wirklich zur Tür herein, dies geschehe nur in der Vorstellung von Ellie. Tatsächlich sei ihr Ziehvater nämlich tot und der Hass, um den es laut den Entwicklern in The Last of Us 2 gehen soll, ist der Hass auf die Mörder von Joel.

Plot twist: Joel is dead the whole way through TLOU2 and Ellie is imagining him while she hunts down his killers — Marianne Craven ?? (@miss_mariii) December 4, 2016

On top of it, Joel walked into the house appearing as... well, a ghost kinda.



Joel is more than likely dead. — Alpha ???? (@AlphaFoxWarfare) December 4, 2016

Naughty Dog hat bereits bestätigt, dass sich der The Last of Us-Nachfolger in erster Linie um die mittlerweile 19-jährige Ellie drehen werde. Wenn es nach den Anhängern dieser Theorie geht, ist die junge Frau nun allein unterwegs und wird ständig von ihren Erinnerungen an Joel heimgesucht, den sie immer wieder vor sich stehen sieht. Der Auftritt von Joel, der eher beiläufig im Trailer gezeigt wird, wirke auf viele Fans zudem geisterhaft.

stop saying joel is dead let me have one good thing this year pic.twitter.com/VQJe7gIKWd — tony (@scamendr) December 3, 2016

Aber natürlich gibt es auch viele Gegner der Theorie, die sie für zu offensichtlich oder aus erzählerischer Hinsicht für kontraproduktiv halten. (via Polygon)

Mehr zur möglichen Story und der Fan-Theorie gibt es im Diskussionsvideo unterhalb der Meldung. Wer den Trailer bisher noch nicht gesehen hat, findet den Clip wiederum ebenfalls unterhalb.