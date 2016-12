Youtube hat die 10 meistgeschauten Spieletrailer des Jahres 2016 bekanntgegeben. Fast alle großen Publisher haben einen Titel in der Hitliste, zwei Mobilespiele tauchen ebenfalls auf.

YouTube hat die meistgesehenen Trailer des Jahres 2016 bekanntgegeben. Die Liste ist kurz nach der Veröffentlichung aber schon wieder veraltet.

Das Jahr ist fast vorbei und die ersten Plattformbetreiber melden offizielle Zahlen für 2016. Google hat nun die zehn erfolgreichsten Videospieltrailer auf YouTube bekanntgegeben. Jeweils zwei Trailer von Activision-Blizzard und Electronic Arts tauchen auf, ebenfalls zwei Spiele des Mobilmarkts sind vertreten.

Unterhalb haben wir die offiziellen Top 10. Allerdings mit einer anderen Anordnung als die Liste von Google: Seit der Bekanntgabe ist Clash of Kings an Gears of War 4 vorbeigezogen. Darauf wollen wir an dieser Stelle hinweisen.

#10 Doom - Fight Like Hell Cinematic Trailer

Bethesda (9,7 Mio. Aufrufe)

#9 Watch Dogs 2 Trailer: Cinematic Reveal - E3 2016

Ubisoft (10,1 Mio. Aufrufe)

#8 FIFA 17 - The Journey - Official Trailer

Electronic Arts (10,6 Mio. Aufrufe)

#7 Starter Pokémon for Pokémon Sun and Moon Revealed

Pokémon Company (10,8 Mio. Aufrufe)

#6 Overwatch Animated Short »Dragons«

Blizzard (14,1 Mio. Aufrufe)

#5 Gears of War 4 - Tomorrow

Microsoft (17,1 Mio. Aufrufe)

#4 Clash of Kings - EN

Elex Tech (17,1 Mio. Aufrufe)

#3 Clash of Clans: Hog Rider 360

Supercell (32,7 Mio. Aufrufe)

#2 Call of Duty: Infinite Warfare - Reveal Trailer

Activision (35,9 Mio. Aufrufe)

#1 Battlefield 1 - Reveal Trailer

Electronic Arts (49,9 Mio. Aufrufe)

