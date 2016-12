Aktuell läuft die Community-Abstimmung über die besten Modifikationen des Jahres 2016. Die 100 besten Mods wurden bereits gekürt, darunter auch die Skyrim-Total-Conversion Enderal. Nun geht es um die konkreten Platzierungen.

Von Tobias Ritter |

Die ModDB bekannte Datenbank für Modifikationen lässt seit einiger Zeit ihre Community über die besten Mods des Jahres 2016 abstimmen. Die Top 100 stehen bereits fest - nun geht es an die Feinabstimmung.

Auf ModDB.com findet derzeit die Abstimmung zu den 15th Annual Mod of the Year Awards statt. Nach einer ersten Vorauswahl steht bereits fest, welche Modifikation des unter die 100 besten Mods des laufenden Jahres schaffen wird.

Bis zum 21. Dezember 2016 darf die Community nun weiter darüber abstimmen, in welcher Reihenfolge sich die verschiedenen Modifikationen in der Topliste platzieren. Mit ist unter anderem auch die deutsche Total-Conversion Enderal für The Elder Scrolls 5: Skyrim. Deren Entwickler mussten zuletzt bei den Game Awards 2016 mit einer herben Enttäuschung klarkommen.

Sieger im vergangenen Jahr war übrigens die Edain Mod für Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde II - Aufstieg des Hexenkönigs.

