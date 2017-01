Exklusivtitel und VR-Chancen – die Playstation ist eine super Plattform für Zocker. Was haben Sie 2016 am liebsten auf der Sony-Konsole gespielt?

Von GameStar Redaktion |

GameStars 2016 - Stimmen Sie jetzt für das beste Playstation-Spiel 2016 ab.

Playstation-VR war dieses Jahr die große Innovation auf Sonys Konsole. Aber auch abseits der virtuellen Realität sorgten jede Menge großartige Spiele dafür, dass wir das Gamepad kaum aus der Hand legen mochten. Wir sagen nur Uncharted 4, Ratchet & Clank, Final Fantasy 15, ... Womit hatten Sie auf der Playstation 2016 am meisten Spaß?

GameStars 2016 - Jetzt abstimmen!

So wird abgestimmt

Die Wahl ist eröffnet. Wie jedes Jahr vergeben wir die GameStars, unsere Auszeichnung für die besten Spiele des gesamten vergangenen Jahres. Und dafür brauchen wir Sie! Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab und küren Sie ihn damit zum Sieger der GameStars 2016. Mitglieder von GameStar-Plus können dabei sogar etwas gewinnen.

Die Stimmabgabe startet am 19.12. unter www.gamestar.de/GameStars und läuft bis zum 8.1.2017. Um Ihnen das Mitmachen so leicht wie möglich zu machen, haben wir die Spiele des Jahres 2016 wieder in 15 Kategorien unterteilt und für jeden dieser Bereiche alle relevanten Kandidaten aufgeführt.

Sollte Ihr persönlicher Favorit in dieser Liste dennoch fehlen, hilft die Freitext-Funktion weiter. Die durchsucht unsere riesige Spieledatenbank und stellt so sicher, dass keine Stimme wegen Tippfehlern oder unterschiedlichen Schreibweisen verloren geht.

Ausgewertet werden die GameStars 2016 Mitte Januar 2017, dann werden wir auf unseren Websites die Ergebnisse präsentieren und die Gewinner küren. Die Abstimmung startet ab sofort unter www.gamestar.de/gamestars, unbedingt mitmachen!

GameStars und GameStar Plus



Mitglieder von GameStar Plus, die bei den GameStars abstimmen, können zudem etwas gewinnen! In Zusammenarbeit mit XFX verlosen wir pfeilschnelle AMD-Grafikkarten im Gesamtwert von über 600 Euro.



1x XFX AMD Radeon RX 480 RS mit 8 GB GDDR5 (256 Bit), 1.288 MHz GPU-Takt und 2.304 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 470 mit 4 GB GDDR5 (256 Bit), 1.226 MHz GPU-Takt und 2.048 Stream-Prozessoren

1x XFX AMD Radeon RX 460 mit 2 GB GDDR5 (128 Bit), 1.220 MHz GPU-Takt und 896 Stream-Prozessoren



Zu jeder Grafikkarte gibt es zudem eine Grillzange – außerdem loben wir zwei weitere Grillzangen als Trostpreise aus. Der nächste Sommer kommt bestimmt!



Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie lediglich bei GameStar Plus eingeloggt sein und an einer beliebigen GameStars-Umfrage teilnehmen. Dann landen Sie automatisch im Teilnehmerpool.