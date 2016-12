Manche Serien werden eher unter dem Radar weiterentwickelt. Dynasty Warriors gehört dazu. Jetzt kündigt Koei Tecmo die nächste Runde an.

Von Dimitry Halley |

Ein Klassiker geht in die neunte Runde: Publisher Koei Tecmo kündigt in einem aktuellen Tweet mit einem knappen Teaser Dynasty Warriors 9 an, allerdings noch nicht für konkrete Plattformen und ohne Release-Termin. Der letzte Ableger der Serie erschien in seiner aufgemotzten »Xtreme Legends Complete Edition« für PS4, Xbox One und PC - deshalb gehe ich mal davon aus, dass das diesmal auch wieder der Fall sein wird.

We are excited to share information that ?????? 8 (Dynasty Warriors 9) is currently in development in Japan! #DW9 #KTfamily — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) December 17, 2016

Jetzt wird sicher mancher denken: Warum zum Teufel soll ich mich auf sowas freuen? Und was ist überhaupt dieses Dynasty Warriors? Meine fachmännische Antwort: Dynasty Warriors ist ein Heidenspaß für Nostalgiker, die Freude an Beat 'em Ups finden können. Und für Menschen mit einem kleinen Faible für Geschichte. Die Warriors-Spiele behandeln nämlich die »Romance of the Three Kingdoms«-Ära - die wohl präsenteste Epoche im chinesischen Kulturkreis. Okay, die wird hier natürlich sehr frei interpretiert.

Fans lieben seit Jahren den einzigartigen Mix aus Schlachtenklopperei und Rollenspiel. Ich kann Dutzende Charaktere hochleveln, um sie in riesigen Scharmützeln gegen feindliche Horden antreten zu lassen. Musou-Spiele sprechen eine sehr spezielle Zielgruppe an - aber bei uns in der Redaktion erreichen sie damit zumindest Sebastian Stange und meine Wenigkeit. Kann man mal im Blick behalten.