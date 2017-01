Eine neue Liste zeigt, welches die meistverkauften Spiele des Jahres 2016 auf Steam waren. Ganz vorne steht der Multiplayer-Shooter Heroes & Generals gefolgt von dem MOBA-Shooter Paladins: Champions of the Realm.

Von Andre Linken |

Heroes & Generals steht in den Jahres-Charts von Steam ganz oben.

Kurz nach dem Jahreswechsel gibt es bereits eine Liste mit den meistverkauften Spielen des Jahres 2016 auf Steam vor.

Die Daten dafür stammen von der Statistikseite Steamspy, wobei es eine kleine Besonderheit gibt: Zu den »verkauften« Spielen zählen auch Free2Play-Titel, die kostenlos heruntergeladen werden können. Prinzipiell zählen somit eigentlich die reinen Downloads beziehungsweise die Anzahl der Steam-Besitzer eines Spiels.

Wo sind die Blockbuster?

Dennoch ist ein genauerer Blick auf die Top 10 recht interessant. An der Spitze ist der Free2Play-Multiplayer-Shooter Heroes & Generals mit mehr als 13 Millionen »verkauften« Exemplaren zu finden. Dahinter folgt mit großem Abstand der MOBA-Shooter Paladins: Champions of the Realm.

Die großen Blockbuster wie Call of Duty: Infinite Warfare oder Watch Dogs 2 sucht man in den Top 10 hingegen vergeblich. Hier die Übersicht:

Meistverkaufte Spiele 2016 bei Steam

1. Heroes & Generals (13.048.567 Besitzer)

2. Paladins: Champions of the Realm (6.522.951 Besitzer)

3. Ark: Survival of the Fittest (6.130.436 Besitzer)

4. The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition (5.820.192 Besitzer)

5. Don't Starve Together - Beta (5.512.258 Besitzer)

6. Bioshock Remastered (3.655.233 Besitzer)

7. H1Z1: King of the Kill - Testserver (3.427.792 Besitzer)

8. H1Z1: King of the Kill (3.427.792 Besitzer)

9. Bioshock 2 Remastered (3.222.562 Besitzer)

10. Starbound (2.652.003 Besitzer)