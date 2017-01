Bei der Community-Wahl zur Modifikation des Jahres 2016 wurden mehr als 100.000 Stimmen abgegeben. Am Ende siegte eine Modifikation für Stalker. Die Total-Conversion Skyrim: Enderal muss sich geschlagen geben.

Von Tobias Ritter |

Skyrim: Enderal hat es immerhin auf Platz zwei der Community-Wahl zur Modifikation des Jahres 2016 geschafft. Das Projekt aus Deutschland muss sich lediglich einer Stalker-Mod geschlagen geben.

Insgesamt 100 Modifikationen hatten es im vergangenen Dezember in die Vorauswahl der Preisverleihung zur »Mod of the Year 2016« geschafft. Ausgerufen und veranstaltet wurde die Community-wahl zur besten Modifikation des vergangenen Jahres durch die beliebte Online-Mod-Datenbank ModDB.

Kurz vor dem Jahreswechsel standen die Sieger fest. Auf Platz ein landet S.T.A.L.K.E.R.: Call of Chernobyl. Die Modifikation für das 2010 veröffentlichte S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat wurde von TeamEPIC entwickelt und am 26. September zum Download freigegeben.

Platz zwei geht an die Skyrim-Modifikation Enderal vom deutschen Team SureAI. Ebenfalls noch auf dem Siegertreppchen landet Hearts of Iron 4: The Great War.

Die Mod-Top 10 des Jahres 2016

Insgesamt wurden über 100.000 Stimmen abgegeben.

