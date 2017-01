Sponsored Story

Achtung Gefahr! Im Februar bringt Wootbox die öffentliche Ordnung mit dem Thema »Chaos« durcheinander – genau der richtige Zeitpunkt, um deine zerstörerischen Triebe freizusetzen!

Von Sponsored Story |

Kein Maya-Kalender als Synonym der Apokalypse am Horizont, kein Marshmallow-Mann in der Nähe, Beerus scheint gute Laune zu haben und selbst Doomsday und Galactus scheinen sich ruhig zu verhalten. Damit's nicht langweilig wird, ist die Zeit gekommen, etwas Stimmung zu machen!

Schließe dich mit Wootbox den trostlosen und dystopischen Störenfrieden des Universums von Call of Duty, Borderlands und Deus Ex an und erlebe aufregende Abenteuer! In einer von den Titanen zu einer endlosen Wüste zugrunde gerichteten Welt, vorbei an einer durch einen Krieg zwischen Menschen und Cyborgs verwüsteten Zukunft, findest du sicher genug, um deinen Messbecher mit Chaos zu füllen!

Wootbox »Chaos« bestellen