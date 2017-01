Der Spielzeughersteller Lego richtet sich mit einem auf der CES 2017 neu vorgestellen Robotersystem speziell an Kinder ab sieben Jahren. Das an Mindstorms angelehnte Set soll ihnen spielerisch das Programmieren beibringen.

Von Tobias Ritter |

Auf der aktuell in Las Vegas stattfindenden CES 2017 werden die ersten technischen Neuheiten des Jahres vorgestellt. Mit dabei auch der Spielzeughersteller Lego, der den Spielzeugmarkt mit seinem neuen Lego Boost aufmischen will.

Das Robotersystem richtet sich speziell an Kinder ab sieben Jahren und läuft parallel zum ähnlich gearteten Mindstorms-System. Kernstück ist der sogenannte Lego Move Hub - er ist vergleichbar mit dem Smarthub des an Grundschulen verwendeten WeDo-Systems und verfügt über einen eingebauten sechsachsigen Neigungssensor.

Weiterhin sind zwei Ein- und Ausgänge, eine Power-Taste und ein die Farbe wechselndes Licht im Hub integriert.

840 Lego-Bauteile im Set

Ebenfalls im Baukasten enthalten sind ein interaktiver Motor sowie ein kombinierter Farb- und Entfernungssensor. Per beigefügter Anleitung lassen sich aus insgesamt 840 Einzelteilen in den Farben weiß, schwarz, grün, blau und orange fünf vorgegebene Modelle bauen.

Unter anderem befinden sich darunter ein fahrbarer Roboter, ein interaktives Haustier und der AutoBuilder, mit dem kleine Lego-Modelle erstellt werden können. Natürlich lassen sich die Bauteile auch für Eigenkreationen zusammensetzen. Zudem sind auch Legosteine anderer Sets nutzbar.

Für die Programmierung und Steuerung des Systems wird wie bei WeDo 2.0 auf eine Android- oder iOS-App zurückgegriffen.

Markteinführung im Sommer 2017

Lego Boost soll im August 2017 in den Handel kommen. In Deutschland gilt zunächst die unverbindliche Preisempfehlung von 159,99 Euro für das Set. Im kommenden Februar soll das Robotersystem für Privathaushalte erstmals in Deutschland präsentiert werden - auf der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Weitere Details zu Lego Boost finden sich auf der neu gestarteten Produktwebseite.