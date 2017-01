Conan O'Brian hat unter anderem schon Fallout 4 und Overwatch getestet.

Ein US-Talkmaster, sein überforderter Gaming-Experte sowie prominente Gäste und ein neues Spiel: Das sind die Zutaten von Clueless Gamer, einem Gaming-Segment in Conan O'Brians Talkshow »Conan«. In dem Format trifft der Moderator als ahnungsloser aber auch zynischer Spieletester auf.

Die Reihe, in der unter anderem schon Fallout 4, Call of Duty: Advanced Warfare und Battlefield 1 gezeigt wurden, erfreut sich dabei größter Beliebtheit. Das haben nun auch die Verantwortlichen des TV-Senders TBS erkannt und bekannt gegeben, dass Clueless Gamer eine eigene Serie bekommen soll.

Dazu äußerte sich der Präsident des Senders, Kevin Reilly, wie folgt:

Im nächsten Monat starten wir mit der Produktion einer neuen Serie, 'Clueless Gamer', die auf den viralen Videos basiert in denen [Conan] sich im Grunde über Videospiele lustig macht, Prominente dazu überredet mit ihm zu spielen und sie dann zu kommentieren. [...] Wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo Publisher uns ihre neuesten Produkte senden, damit wir sie spielen und uns darüber lustig machen, weil es so ein überragender Erfolg geworden ist.