Aktuell findet auf der Plattform Twitch das Stream-Event »Awesome Games Done Quick 2017« statt. Dabei zeigen bekannte Speedrunner ihr Können und sammeln Geld für den Kampf gegen Krebs. Unter anderem sind Spiele wie Dark Souls 3, Hyper Light Drifter und Super Metroid mit von der Partie.

Von Andre Linken |

Die wohl derzeit besten Speedrunner setzen ihr Können mal wieder für den guten Zweck ein - beim großen Spenden-Event »Awesome Games Done Quick 2017«.

Noch bis zum 15. Januar 2017 werden sich mehr als 100 Teilnehmer daran versuchen, zahlreiche Spiele in möglichster kurzer Zeit zu meistern. Darunter befinden sich unter anderem solche Titel wie Dark Souls 3, Hyper Light Drifter sowie Super Metroid. Hinzu kommen auch einige weniger bekannte Spiele.

Zocken für den guten Zweck

Die Spenden, die während des Streams auf TwitchTV zusammenkommen, kommen komplett an die »Prevent Cancer Foundation« zugute, die das Geld vor allem in die Forschung zum Kampf gegen den Krebs stecken wird. Ein ähnliches Event fand bereits im vergangenen Jahr statt und hat insgesamt 1,2 Millionen Dollar eingebracht. Diese Summe wollen die Organisatoren in diesem Jahr überbieten.

Den Stream können Sie unter anderem oberhalb dieser Meldung verfolgen. Archivierte Speedruns des Events finden Sie im offiziellen YouTube-Kanal.