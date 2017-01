Humble Bundle - Paket mit Steam-Lieblingen ab einem Dollar

Das neue Humble Bundle bietet Spiele, die bei Steam mindestens 95 Prozent an Weiterempfehlungen bekommen haben. Dazu zählen unter anderem Shantae and the Pirate's Curse sowie Day of the Tentacle Remastered. Den Kaufpreis können die Kunden selbst festlegen.

Von Andre Linken |