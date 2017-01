Der Publisher und Entwickler Electronic Arts ist eines jener Unternehmen, die die kommende Nintendo Switch mit eigenen Spielen unterstützen. Den Anfang macht ein offenbar speziell für die neue Konsole entwickeltes FIFA. Weitere Switch-Titel sind anschließend nicht ausgeschlossen.

Dabei kann man sich allerdings nicht auf simple Portierungen bereits vorhandener Spiele verlassen. Das hat Patrick Söderlund, der Executive-Vice-President des Unternehmens, nun im Hinblick auf die innovativen Ansätze der Nintendo Switch noch einmal klargestellt.

Und diese Anpassung an die neuen Funktionen der Konsole heißt Söderlund durchaus positiv:

Was ich an Nintendo mag, ist ihr etwas anderer Ansatz. Sie haben das bereits in Vergangenheit mit großen Erfolg gemacht, und manchmal auch nicht, aber ich glaube, dass es schwierig ist, neue Wege zu beschreiten, wenn man nicht unkonventionell denkt.