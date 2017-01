Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Leslie Benzies - Ex-Rockstar-Präsident und GTA-Produzent ist zurück

Zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang bei Rockstar North startet der frühere Spiele-Produzent Leslie Benzies seine Rückkehr in die Gaming-Branche. Time for a New World könnte sein erstes neues Spiele-Projekt werden.

Von Tobias Ritter |