In Brasilien ist vor kurzem Grand Theft Auto 6 aufgetaucht. Bei dem Spiel für die PlayStation 2 handelt es sich allerdings um einen sehr schlecht gemachten Fake. Auf dem Cover ist die Schauspielerin Summer Glau in ihrer Rolle als Terminator zu sehen.

Von Andre Linken |

Da soll noch mal einer sagen, die Wartezeit bis zum Release von Grand Theft Auto 6 wäre zu lang: Das Actionspiel ist bereits vor kurzem in Brasilien gesichtet worden - und zwar für die PlayStation 2.

Wie ein bei reddit.com veröffentlichtes Bild zeigt, handelt es sich hierbei natürlich nicht um das echte GTA 6 von dem Entwickler Rockstar Games. Stattdessen haben wir es hier mit einem ziemlich schlecht gemachten Fake beziehungsweise Bootleg zu tun.

Diese Fake-Version von GTA 6 tauchte vor kurzem in Brasilien auf.

Schlechter Fake ist keine Seltenheit

Auf dem Cover ist unter anderem die Schauspielerin Summer Glau in ihrer Rolle des Terminator aus der TV-Serie »The Sarah Connor Chronicles« zu sehen. Zudem heißt das Spiel dem Schriftzug zufolge eben nicht Grand Theft Auto 6, sondern Grand Theft Auto V: Six 6.

Hinter Bootlegs dieser Art, die in vielen Ländern wie zum Beispiel Brasilien und Indonesien weit verbreitet sind, verbergen sich meist geringfügige Mods von alten Spielen. In diesem Fall könnte es sich um eine leicht veränderte Version von Grand Theft Auto: San Andreas handeln. Es kommt jedoch auch oftmals vor, dass in der Box überhaupt kein Datenträger oder ein gänzlich anderes Spiel zu finden ist. Betrug am Kunden ist es allemal.

Oberhalb der Meldung finden Sie ein Video, das Ihnen einige dieser verrückten Bootleg-Exemplare etwas genauer vorstellt. Viel Spaß damit.