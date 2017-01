Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 23. bis zum 29. Januar 2017.

Von Stefan Köhler |

Resident Evil 7: Biohazard will die Marke wieder weg von der Action, hin zum Horror bewegen. Ob das klappt, erfahren wir diese Woche.

Das Jahr ist noch jung, trotzdem erscheint schon der erste große Blockbuster: Resident Evil 7: Biohazard will die Serie nach der Actionausrichtung wieder zum klassischen Horror zurückführen. Dabei helfen soll die VR-Fassung für PlayStation VR, die erst ein Jahr später für den PC nachgereicht wird.

Ebenfalls aus Japan, aber ganz ohne Horror kommt Tales of Berseria. Das JRPG erscheint laut den Entwicklern am 27. Januar, auch wenn der Steam-Eintrag den 26. Januar zeigt. Fans sollten den exakten Release also im Auge behalten.

Mehrere kleine Weltkriegs-Shooter wurden in den vergangenen Monaten angekündigt und mit Kickstarter finanziert. Einer davon ist Days of War, das nicht nur dem Namen nach an den Klassiker Day of Defeat erinnern will. Diese Woche erscheint der Multiplayertitel als Early-Access-Titel via Steam.

