FIFA 17, Battlefield 1 und Uncharted 4: A Thief’s End waren in Deutschland die erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele des Jahres 2016. Die Top 20 auf Basis der Verkaufszahlen birgt auch einige Überraschungen.

Von Tobias Ritter |

Die FIFA-Reihe dominiert Jahr für Jahr die deutschen Verkaufscharts. 2016 hat der jüngste Ableger FIFA 17 die Nase vorn - und löst FIFA 16 aus dem Vorjahr ab.

Es bleibt dabei: Die Deutschen stehen auf Fußball. Nachdem 2015 bereits FIFA 16 das erfolgreichste Spiel auf dem deutschen Markt war, trat vergangenes Jahr der Nachfolger FIFA 17 in dessen Fußstapfen.

Konkrete Verkaufszahlen nennt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. in seiner Top-20-Liste der erfolgreichsten PC- und Videospiele des Jahres 2016 zwar nicht. Einige kleinere Details verbergen sich in der Pressemitteilung aber dennoch. So hat sich FIFA 17 als einziger der genannten Titel auf einer Plattform mehr als eine Million Mal verkaufen können.

BIU Sales Awards 2016

FIFA 17 bekam deshalb ebenso wie Battlefield 1 und Uncharted 4 den BIU Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform.

Weitere Auszeichnungen gingen an die bereits 2015 erschienenen Spiele Star Wars: Battlefront, Call of Duty: Black Ops 3 und FIFA 16: Sie bekamen den BIU Multiplattform Award für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf unterschiedlichen Plattformen.

2016: Die Top 20 Games

Auffällig: Das ältere Black Ops 3 verkaufte sich besser als der neueste Call-of-Duty-Ableger Infinite Warfare - stand aber natürlich auch die vollen zwölf Monate in den Händlerregalen. Minecraft ist zudem auch in Deutschland ein absoluter Dauerbrenner.

Die Verkaufszahlen basieren übrigens auf monatlich übertragenen Daten des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe.

Mehrspieler- und Open-World-Spiele beliebt

Die Liste zeigt: Bei deutschen Spielern kamen insbesondere jene Titel gut an, die auf einen umfangreichen Multiplayer-Modus oder eine offene Spielwelt setzen.

BIU-Geschäftsführer Felix Falk dazu:

2016 war ein besonders spannendes Jahr für alle Gamer: Mit Doom und Final Fantasy kamen nicht nur neue Titel großer Spiele-Serien auf den Markt, sondern mit Overwatch und Tom Clancy’s: The Division auch komplett neue Marken. Mit Blick auf die meistverkauften Spiele wird dabei deutlich, dass insbesondere Mehrspieler- und Open-World-Spiele bei den Gamern sehr beliebt waren. Hier bieten sich einmalige Erfahrungen, gemeinsam und gegeneinander zu spielen sowie sich frei in offenen Welten bewegen zu können und dabei seine ganz eigene Geschichte zu erleben.

Dass Mehrspieler-Modi für Spieler aus Deutschland wichtig sind, zeigt auch eine frühere Umfrage von YouGov: Über 18 Millionen Deutsche nutzen den Multiplayer-Part von Spielen. Das sind 27 Prozent aller Internetnutzer ab 16 Jahren hierzulande.

8,4 Millionen spielen dabei am liebsten über das Internet mit oder gegen andere, während 4,7 Millionen den digitalen Wettkampf gerne im selben Raum mit ihren Mitspielern austragen. 4,9 Millionen gaben wiederum an, zu gleichen Teilen gerne am selben Ort wie ihre Mitspieler als auch online gegen sie zu spielen.

Jeder fünfte deutsche Internetnutzer verbringt bis zu 50 Prozent seiner gesamten Spielzeit mit Multiplayer Games.

Jahresrückblick von Steamspy: Steam-Markt stagniert, Strategie siegt