Was sind Evolutionsitems? Hacker haben sich das Update 0.53.1 von Pokémon Go genauer angeschaut sind über die unangekündigt Items gestolpert.

Von Stefan Köhler |

Gibt es für Pokémon Go bald spezielle Evolutionsitems zum gezielten Entwickeln gewisser Pokémon?

Das jüngst veröffentlichte Update 0.53.1 für Pokémon Go hat sie noch nicht gebracht: Evolutionsitems. Allerdings haben die Hacker von Silph Road wie immer den Code des Updates untersucht. Und hier tauchen sie bereits auf. Die Community von Pokémon Go Hub stellt wiederum erste Überlegungen zu den Items an, die wir unterhalb präsentieren.

Bei Evolutionsitems handelt es sich um folgende Gegenstände:

Sonnenstein: Lässt Duflor zu Blubella und Sonnkern zu Sonnflora entwickeln

Drachenschuppe: Lässt Seemon zu Seedraking entwickeln

Königsstein: Lässt Quaputzi zu Quaxo und Flegmon zu Laschoking entwickeln

Metallüberzug: Lässt Onix zu Stahlos und Sichlor zu Scherox entwickeln

Upgrade: Lässt Porygon zu Porygon2 entwickeln

Diese Gegenstände wurden gefunden, denkbar ist aber natürlich auch eine weitere Palette zur Veröffentlichung des Features. Welche Evolutionsgegenstände zumindest möglich (aber noch unbestätigt) sind, hat die Webseite RankedBoost aufgelistet.

Wie kommt man an Evolutionsitems?

Da Items bisher nur auf zwei Wegen erhältlich sind, dürften die Evolutionsitems wohl ebenfalls auf eine der beiden Kategorien entfallen: Der Erhalt über PokéStops, oder der Kauf direkt im Shop. Möglich wäre beispielsweise ein Drop am PokéStop alle X Tage, oder aber der Verkauf in Bundles, beispielsweise eine gewisse Anzahl an Pokébälle plus ein zufälliges Evolutionsitem.

Im Artikel werden spezielle Missionen als dritte Option genannt. Missionen wären in Pokémon Go komplett neu, für eine Umsetzung gibt es aber bisher keinen Anhaltspunkt.