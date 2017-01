Unter dem Hashtag #Reassemble veröffentlicht Marvel zusammen mit Square ein neues Projekt: The Avengers Project. Hier der Teaser.

Von Dimitry Halley |

Im Test zum aktuellsten Lego Avengers habe ich noch zwischen den Zeilen gemeckert, dass es zu wenige Avengers-Spiele gibt - scheinbar haben Square Enix, Marvel und Crystal Dynamics (wie so oft) die GameStar verfolgt, und sind direkt zur Tat geschritten. Mit The Avengers Project beginnt eine mehrjährige Partnerschaft zwischen Publisher und Comic-Giganten, um die ikonischen Superhelden in (idealerweise) mehrere Spiele zu packen. Mindestens eines davon wird von den Tomb-Raider-Machern entwickelt und somit höchstwahrscheinlich ein opulentes Triple-A-Machwerk.

Wird auch Zeit, schließlich thront Batman seit Jahren an der Spitze der erfolgreichsten Comic-Adaptionen.

Detaillierte Angaben zu den Titeln des »Avengers Project« gibt's zwar noch nicht, dafür aber die Ansage, dass die erzählten Geschichten komplett eigenständig und unabhängig vom Blockbuster-Kino sein sollen. Also keine Lizenzumsetzung der Filme. Da kann man ruhigen Gewissens aufatmen. Weitere handfeste Angaben zum Avengers Project versprechen die Entwickler zu Beginn des nächsten Jahres (!). Wir bleiben an der Sache dran.

Wer nicht warten will: Hier mein Test zu Lego Marvel's Avengers