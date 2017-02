GameStars 2016: Bestes Adventure :

Bei der Wahl zum besten Adventure 2016 gab’s im letzten Jahr etliche würdige Bewerber. Gewonnen hat aber nur einer – der schon in seiner ersten Glanzzeit ordentlich Ruhm eingeheimst hat.

Von Jochen Redinger

Mit Spielen wie Firewatch, Deponia Doomsday, The Witness und Batman: The Telltale Series war vom Walking Simulator über den knallharten Knobler bis zum interaktiven Film alles vertreten, was uns irgendwie Abenteuer erleben lässt - obwohl das Konzept der Telltale-Spiele nicht unumstritten ist, konnte sich der Fledermausritter sogar Platz 4 erobern!

Deutsche und der Marathonlauf

Strategie und Adventures, für diese beiden Genres ist das Land von Anno und Edna bekannt. Spiele wie Deponia Doomsday und Silence - The Whispered World 2 stehen weit oben in den Top 20, Crazy Machines 3 hat es ebenfalls auf die Liste geschafft.

Da tauchen auch die berüchtigten Walking Simulatoren auf, von der einen Hälfte der Spieler für ihre Atmosphäre bejubelt, von der anderen für ihre fehlende Spielmechanik verschmäht. Firewatch, Everybody's Gone to the Rapture und The Solus Project zeigen, dass sich das Subgenre auf jeden Fall etabliert hat!

Platz 3: Der Messie-as auf dem Schrottplatz

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Deponia Doomsday



Die Deponia-Reihe des deutschen Entwicklers und Publishers Daedalic kann man wohl zu Recht als den großen deutschen Adventure-Klassiker der jüngeren Zeit betrachten. Die Abenteuer von Schrottsammler Rufus müssen sich vor den altehrwürdigen Lucasarts-Adventures nicht verstecken!



Auf Platz 3 landet Deponia Doomsday, der vierte Teil der Serie, mit einem deutlichen Abstand zu Platz 4 und einem wesentlich kleineren zum Zweitplatzierten. Sich auf alte Genre-Tugenden zu besinnen wird von Adventure-Fans belohnt! Wer genau aufpasst, wird in unserem Test übrigens schon einen Hinweis auf das Sieger-Adventure 2016 finden!



Platz 2: Joggend durch den Nationalpark

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Firewatch



Mit nur ein paar Stimmen Abstand zum Drittplatzierten hat unsere Community Firewatch auf Platz 2 der besten Adventures 2016 gewählt. Viel zu rätseln gibt's im Walking Simulator zwar nicht, dafür erschafft das Spiel beim Durchstreifen des Nationalparks und bei den Gesprächen mit Ranger-Kollegin Delilah eine unglaublich dichte Atmosphäre.



Zu Firewatch haben wir übrigens noch einen ganz besonderen Tipp: unbedingt das Angebot der Entwickler nutzen und die Fotos der Instant-Kamera entwickeln lassen, die wir im Lauf des Spiels schießen. Die sind ein einzigartiges Andenken an einen ungewöhnlichen Ausflug in die Wälder.



Platz 1: Grüße aus der guten alten Zeit

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Day of the Tentacle Remastered



Ein bisschen gemein ist's ja schon, dass sich ein Adventure aus dem Jahr 1993 fast 20 Jahre später den ersten Platz unserer Adventure-Topliste schnappt. Auf der anderen Seite spricht der Erfolg für das unverwüstliche Spielprinzip, den Witz und den Charme von Day of the Tentacle.



Ein bisschen ironisch ist es eben schon, wenn ein Spiel über Zeitreisen nach so langer Zeit als Remaster - für eingefleischte Fans wohl eher »Re-Hamster« - wieder auftaucht und abräumt. »Benutze Fantreue mit authentischem Oldschool-Charme«, das Rezept ist aufgegangen.



Die Top 20 der besten Adventures 2016