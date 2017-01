QuakeCon 2017 - Termin steht fest, Event zieht um

Mittlerweile steht der Termin für die QuakeCon 2017 fest. Das Event wird zwar abermals in Dallas stattfinden, zieht aber in einen anderen Austragungsort um. Vom 24. bis zum 27. August 2017 geht es in das Gaylord Texan Resort and Convention Center

Von Andre Linken |