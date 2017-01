Das Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 bildet derzeit eine Doppelspitze in den Steam-Verkaufscharts. Der vorherige Spitzenreiter H1Z1: King of the Kill ist hingegen deutlich abgerutscht.

Der Multiplayer-Shooter H1Z1: King of the Kill musste den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts für das Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 räumen.

Das belegt in Form von verschiedenen Versionen gleich die beiden ersten Plätze, während H1Z1: King of the Kill auf den vierten Rang abgerutscht ist. Auch das Weltraumspiel Astroneer hat viel an Boden verloren und ist mittlerweile auf dem siebten Platz zu finden.

Als Neueinsteiger können wir das Rollenspiel Tales of Berseria begrüßen, das ebenfalls gleich zwei Mal in den Top 10 vertreten ist. Das Mittelalter-Actionspiel For Honor landete auf dem fünften Platz.

Die aktuellen Steam-Charts (23. bis 29. Januar 2017)

1. Resident Evil 7

2. Resident Evil 7 (Deluxe Edition)

3. Counter-Strike: Global Offensive

4. H1Z1: King of the Kill

5. For Honor

6. Grand Theft Auto 5

7. Astroneer

8. Planet Coaster

9. Tales of Berseria

10. Tales of Berseria (Pre-Purchase)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

