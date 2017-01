Die Entwickler zweier Doom-2-Modifikationen auf Basis des Aliens-Universums haben sich zu einem Projekt zusammengeschlossen.

Die Doom-2-Modifikation Aliens: Legacy will den ultimativen 2,5D-Aliens-Shooter erschaffen.

Die letzten Versuche, einen Shooter aus Basis der Science-Fiction-Horrorfilmreihe Alien zu etablieren, sind nicht ganz so positiv ausgegangen. Aliens: Colonial Marines etwa bekam nicht nur äußerst mäßige Wertungen, sondern zog auch eine Sammelklage wegen irreführender Werbung nach sich.

Ist es als nun an der Fangemeinde, den seit Jahren ersten vernünftigen Alien-Shooter auf die Beine zu stellen? Zwei Modding-Projekte haben die Herausforderung nun jedenfalls angenommen: Aliens: The Ultimate Doom von Kontra Kommando und Deimos Anomalys Aliens: Colonial Marines (TC) haben sich zusammengeschlossen und versuchen sich nun gemeinsam an der Doom-2-Mod Aliens: Legacy.

Der ultimative Aliens-Shooter?

Das Projekt soll nicht weniger als den »ultimativen von Fans erschaffenen 2,5D-Aliens-Shooter« hervorbringen. Grafisch wird Aliens: Legacy zwar natürlich nicht mit neueren Produktionen mithalten können - aber vielleicht reißen es Gameplay, Story und Atmosphäre ja raus.

Interessierte Spieler können die Mod-Entwicklung auf der Mod-Datenbank ModDB nachverfolgen. Dort finden sich auch erste Screenshots und Konzeptgrafiken.

Andere Mod will Colonial Marines retten

Übrigens: Auch bei Aliens: Colonial Marines versuchen seit April 2016 einige Fans »zu retten, was zu retten ist«. Die Modifikation »TemplarGFX's ACM Overhaul« nimmt grafische Verbesserungen und unzählige Balaning-Anpassungen am viel kritisierten Hauptspiel vor.