Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 30. Januar bis zum 05. Februar 2017.

Von Stefan Köhler |

Dead Rising 4 darf endlich auch offiziell in Deutschland erscheinen, die USK hat endlich eine Freigabe erteilt.

Nach einiger Wartezeit und einem Hin und Her mit der USK kann das Zombie-Actionspiel Dead Rising 4 endlich in Deutschland erscheinen - ungeschnitten wohlgemerkt. Ebenfalls eine 4 im Namen hat Double Dragon 4, das mit dem Beat'em-Up-Genre aber völlig andere Wurzeln hat. Es handelt sich tatsächlich um einen neuen Teil der Kultklassiker, die Serie feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag.

JRPG-Fans dürfen sich nach 11 Jahren Wartezeit auf die PC-Portierung von Disgaea 2 freuen. Und: Die Conan-Marke ist mit Conan Exiles zurück, der Early-Access-Start findet diese Woche statt. Ebenfalls unfertig, aber völlig kostenfrei testen lässt sich Sniper: Ghost Warrior 3, das zum Wochenende in die offene Beta geht.

Ein Release fehlt: Das bislang PSVR-exklusive Robinson: The Journey von Crytek sollte Ende des Monats auch für die PC-Plattform (Oculus Rift) erscheinen. Nach der Ankündigung »Januar 2017« gab es aber keine weiteren Details, Crytek war im Dezember 2016 in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Wir haben den Release vorsichtshalber um einen Monat verschoben und informieren, sobald es konkrete Release-Infos für das Dino-VR-Spiel gibt.

