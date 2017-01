Masaya Nakamura verstarb im Alter von 91 Jahren. Der Gründer des japanischen Publishers und Videospielproduzenten Namco, den Spieler heute als Bandai Namco Entertainment kennen, hat bei der Entstehung legendärer Titel wie Pac-Man, Galaxian und Galaga mitgewirkt.

Von Stefan Köhler |

Masaya Nakamura war Gründer von Namco und einer der Väter der japanischen Videospielindustrie. Er verstarb im Alter von 91 Jahren.

Der Gründer des Publishers Namco und einer der Väter der japanischen Videospielszene, Masaya Nakamura, ist im Alter von 91 verstorben. Das meldet das Unternehmen Bandai Namco offiziell in einer Trauermeldung.

Nakamura wurde am 24. Dezember 1925 geboren, er studierte Schiffbau an der Yokohama National University (damals noch Yokohama Industry College). 1955 gründete er Nakamura Manufacturing, das Unternehmen produzierte zunächst mechanisches Spielzeug. Später wurde der Name in Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company geändert, wobei die Abkürzung Namco etabliert wurde. Im Laufe der Jahre stieg Namco auf die Produktion von Arcade-Automaten und Videospiele um.

Vater der Goldenen Ära

Nakamura war nicht nur Manager: Der Unternehmensgründer spielte viele Stunden alle im Haus entwickelten Prototypen und stellte sicher, dass das Gameplay den Ansprüchen der Spieler genügte. Ende der 70er entwickelte der damals unbekannte Ingenieur Toru Iwatani unter Nakamuras Leitung Pac-Man, das 1980 auf dem Markt kam.

Der legendäre Spielhallenklassiker war ein riesiger Erfolg und katapultierte das bis dato mittelerfolgreiche Unternehmen auf eine Ebene mit Größen wie Atari (Asteroids) und Taito (Space Invaders). Namco gilt als eines der wichtigsten Unternehmen der Goldenen Ära der Arcade-Automaten.

Abstecher ins Filmbusiness und die Firmenfusion

Neben Pac-Man entstanden bei Namco auch Spiele wie Galaga und Dig Dug. 1996 stieg Nakamura mit der Übernahme des Studios Nikkatsu in die Filmbranche ein, er wurde in den Abspännen mehreren Nikkatsu-Produktionen als ausführender Produzent genannt. Der Firmenanteil am Filmstudio wurde mit der Ankündigung der Bandai-Fusion im Jahr 2005 wieder abgestoßen.

2006 folgte dann der Merger zwischen Namco und Bandai zur Bandai Namco Holding, wobei Namcos Entwicklerstudios in die von Bandai integriert wurden. Spieler kennen Bandai Namco Entertainment als erfolgreichen Publisher bis heute, anders als viele Arcade-Unternehmen der 80er gelang den beiden fusionierten Firmen der Wechsel auf Konsolen und PCs. Tatsächlich operiert Bandai Namco bis heute erfolgreich in der Arcade-Nische unter dem Label Namco, Tekken 7 wurde beispielsweise schon 2015 als Automat veröffentlicht und kommt erst im Sommer 2017 für PC und Konsolen.

Masaya Nakamura erhielt für seinen Beitrag zur japanischen Industrie und Wirtschaft den Orden der Aufgehenden Sonne, der mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz verglichen werden kann. Er verstarb bereits am 22. Januar 2017, die Hinterbliebenen hatten um ein Zurückhalten der Meldung bis zur Beisetzung gebeten.