Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 06. bis zum 12. Februar 2017.

Diese Woche veröffentlicht 2K das Wrestlingspiel WWE 2K17.

Ein AAA-Release gibt es in dieser Woche nicht - allerdings findet sich für Nischenfans durchaus neues Futter. WWE 2K17 dürfte beispielsweise Fans des Undertaker ansprechen, für Freunde der japanischen Spielkultur gibt es Atelier Sophie und Nights of Azure.

Am Donnerstag erscheint zudem nach langer Early-Access-Phase das von Bohemia Interactive (Arma 3, DayZ) entwickelte Take On Mars.

Montag, 06. Februar

Dienstag, 07. Februar

Mittwoch, 08. Februar

Donnerstag, 09. Februar

Freitag, 10. Februar

