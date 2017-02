Der Entwickler und Publisher Codemasters vergibt ab sofort insgesamt 900 Zugänge für den Closed-Beta-Test zu F1 2017. Dabei wurde das Rennspiel bisher noch nicht einmal offiziell angekündigt.

F1 2016 bekommt dieses Jahr natürlich einen Nachfolger. Schon jetzt ist die Registrierung für den Closed-Beta-Test zum Rennspiel möglich.

Update 10:45 Uhr: Mittlerweile sind in Europa nur noch Beta-Keys für die PlayStation 4 erhältlich. Auch die dürften bei der nur geringen Anzahl von 300 Stück jedoch schnell vergriffen sein.

Ursprüngliche Meldung: Obwohl noch nicht einmal offiziell angekündigt, nimmt Codemasters ab sofort Registrierungen für die kommende Closed-Beta-Phase zu F1 2017 entgegen. Interessierte Spieler können sich auf einer extra dazu eingerichteten Beta-Webseite anmelden - und darauf hoffen, später einen Closed-Beta-Zugang zu erhalten.

Beta-Keys gibt es für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Allerdings nur in begrenzter Stückzahl: Pro Plattform stehen lediglich 300 Zugänge zur Verfügung. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst - Eile ist also angesagt.

Details zu F1 2017 sind indes noch rar gesät. Auch zu den Beta-Inhalten ist deshalb noch wenig bekannt. Mit einer Veröffentlichung des finalen Rennspiels ist Ende Sommer 2017 zu rechnen.

