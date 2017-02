Die neue GameStar ab 15.02. im Handel :

In einer der größten Titelstorys der GameStar-Geschichte stellen wir kommende potenzielle Echtzeit-Hits vor und lassen namhafte Entwickler zur Genre-Zukunft zu Wort kommen.

Von GameStar Redaktion |

Titelstory: Echtzeitstrategie 2017

Erlebt die Echtzeitstrategie 2017 ihren zweiten Frühling? Wir stellen Ihnen potenzielle Top-Spiele wie Halo Wars 2 und Spellforce 3 vor und zeichnen mit Hilfe von bekannten Entwicklern die Zukunft des Genres vor - in einer der umfangreichsten Titelstorys der GameStar-Geschichte.

Gratis-Vollversionen: A New Beginning und Der Landwirt 2014

Die Geschichte des fesselnden Adventures A New Beginning spielt auf zwei Zeitebenen. Nach einer fatalen Klimakatastrophe im Jahr 2050 liegt die Welt in Trümmern. Doch dank fortschrittlicher Technologien kann der Untergang vielleicht abgewendet werden, bevor er geschieht: Zeitpilotin Fay fliegt in diesem Öko-Adventure in die Vergangenheit, um die Menschheit vor der Katastrophe zu bewahren.

Der Landwirt 2014 eröffnet uns unzählige Möglichkeiten: Hofmanagement, Feldbestellung, Getreideanbau, Tierzucht sowie An- und Verkauf von Gütern. Wer sich während seines monotonen Bürojobs nach etwas Anderem sehnt, findet hier die passende Alternativbeschäftigung für den Feierabend.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Spiel mit der Angst - Wie Horror funktioniert

Jeder hat sich im Spiel schon einmal gefürchtet - aber nicht jeder weiß, warum eigentlich. Wir sprechen mit Entwicklern darüber, wie sie Angst erzeugen.

Gewalt in Spielen

Zerfetzte Glieder, Leichenberge, Blutfontänen. Wir haben alles gesehen. Immer wieder Diskussionen über Gewalt in Spielen quer durch die Öffentlichkeit. Die Verrohung der Gesellschaft wird diagnostiziert. Aber wie gewalttätig wirken vermeintlich brutale Spiele wirklich? Die These: viel weniger, als wir denken.

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7 ist das, was die Serie dringend benötigt hat. Aber wie schlägt sich das Spiel auf dem PC? Ist es ein Horror-Port oder gut portierter Horror?

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Es gab etwas in Morrowind, das wir alle gehasst haben. Klippenläufer! Im Morrowind-Addon für The Elder Scrolls Online sollen wir die Viecher wiedertreffen. Aber anders als erwartet.