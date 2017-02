Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Steam-Charts - Conan Exiles bleibt an der Spitze

Das Barbaren-MMO Conan Exiles steht noch immer auf dem Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts. Der direkte Verfolger ist mittlerweile der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. For Honor hat hingegen etwas an Boden verloren.

Von Andre Linken |