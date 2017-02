Der ehemalige GTA-Produzent Leslie Benzies hat vor kurzem ein neues Entwicklerstudio in Budapest gegründet. Dort arbeiten jetzt zahlreiche Ex-Mitarbeiter von Crytek Hungary an dem GTA-Killer Everywhere.

Von Andre Linken |

Der ehemalige Rockstar-Präsident und Produzent Leslie Benzies hat vor kurzem ein neues Entwicklerstudio in der ungarischen Hauptstadt Budapest eröffnet.

Das neue Team besteht zu großen Teilen aus Ex-Angestellten vom erst kürzlich geschlossenem Studio Crytek Hungary. Damit hat er seit seinem Comeback gegen Anfang dieses Jahres innerhalb kurzer Zeit gleich drei neue Firmen gegründet, die in der Spielebranche tätig sein werden.

Das Studio in Budapest soll die Teams in Edinburgh und Los Angeles bei den Arbeiten an dem oftmals als GTA-Killer bezeichneten Spiel Everywhere unterstützen. Welche konkreten Aufgaben dabei von der ungarischen Zweigstelle übernommen werden, ist hingegen noch nicht bekannt.

Crytek Hungary war vor seiner Schließung unter anderem an solchen Spielen wie Crysis Warhead, The Collectables sowie Ryse: Son of Rome beteiligt.