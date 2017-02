Sponsored Story

Der Reiz der Wootbox besteht zwar darin, erst mal nicht zu wissen, was zu einem bestimmten Thema ins Haus flattert, irgendwann müssen die Karten aber auf den Tisch. Im Unboxing zeigt sich, was die Wootbox »Chaos« im Februar zu bieten hat.

Von Sponsored Story

Der Vorteil der Apokalypse ist zweifellos, dass alle Regeln der Zivilisation außer Kraft gesetzt werden – egal in welchem Setting! Mit der Wootbox unterm Arm geht's mit rasender Geschwindigkeit ins V8-Outback und dann auf die Route 66 nach New Vegas. Den Cyborg aus der Zukunft sollten alle, die an ihrem Leben hängen, allerdings umfahren.

Die Wootbox »Chaos« vom Februar enthält alles, was nach dem Zusammenbruch der Ordnung Rang und Namen hat. Was genau und vor allem in welchem Wert, verrät die Unboxing-Liste.

Wootbox »Chaos« - das steckt drin

Exklusiver Wootbox-Flachmann im Wert von 15 Euro

Funko-Pop-Figur von Call of Duty oder Borderlands im Wert von 15 Euro

Offizielle Deus Ex-Handschuhe im Wert von 8 Euro

Exklusives Wootbox-T-Shirt im Wert von 20 Euro

Exklusiver Wootbox-Pin im Wert von 4 Euro

