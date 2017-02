Das ESWC Winter-Festival, die LoL Championship Series, die Overwatch Oceanic Summer Series und noch viele mehr: Dieses Wochenende finden etliche E-Sport-Events rund um Call of Duty, League of Legends, FIFA 17 und Hearthstone statt.

An diesem vollgepackten E-Sports-Wochenende findet unter anderem der Main Event der Overwatch Oceanic Summer Series statt.

E-Sports - die extremste und ertragreichste Möglichkeit für Zocker, um sich miteinander zu messen. Heutzutage gibt es unzählige Turniere auf allen möglichen Ebenen, von regional über national bis hin zu global, in denen Computerspieler um Titel und Preisgelder kämpfen. In Spielen wie League of Legends, Dota 2, CS: GO oder Hearthstone können die Sieger von E-Sport-Wettkämpfen schon mal Preisgelder in Höhe von mehreren Millionen Dollar gewinnen.

ESWC Winter-Festival

Beim ESWC-Winter-Festival in Paris finden an diesem Wochenende gleich vier große Turniere des Electronic Sports World Cups (ESWC) statt:

League of Legends

Noch mehr LoL: Die europäische und die nordamerikanische League of Legends Championship Series (EU LCS und NA LCS) gehen bereits in die fünfte Runde. Darin spielen jeweils zehn Mannschaften um den Titel des Spring-Split-Champions und um sogenannte Championship Points, die nötig sind, um sich für die World Championship von League of Legends zu qualifizieren. Bei der World Championship wird Ende September dann um ein Preisgeld von einer Millionen Dollar gespielt.

In der EU LCS treten am Freitag um 17 Uhr die Misfits gegen Team Vitality an und um 20 Uhr H2K gegen Giants Gaming. Am Samstag, den 18.2., spielen um 16 Uhr Splyce gegen ROCCAT und um 19 Uhr Fnatic gegen Origen. Die Streams können Sie entweder auf Twitch oder auf lolesports.com anschauen.

Den Zeitplan und die Streams der Matches der NA LCS für Samstag und Sonntag finden Sie ebenfalls auf der offiziellen LoL-E-Sports-Homepage oder auf Twitch.

Auch in anderen Ligen wird an diesem Wochenende LOL gespielt:

Overwatch

Am 18. und 19. Februar findet der Main Event der Oceanic Summer Series statt, dem bislang größten Event von Overwatch in Australien und Asien. Dabei treten 24 Teams, die sich zuvor in fünf Qualifikationsturnieren durchgesetzt haben, in drei Gruppen mit je acht Teams gegeneinander an. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen dann ins große Finale ein und spielen am nächsten Wochenende (25. und 26. Februar) um ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Australian Dollar.

Alle infos zum Event finden Sie auf der offiziellen Homepage von Fullcircle-E-Sports und alle Live-Streams dazu auf Twitch.

Counter-Strike: Global Offensive

In Las Vegas findet an diesem Wochenende die Dreamhack Masters statt. Im berühmten MGM Grand Hotel treten bereits seit Mittwochabend 16 Teams in Counter-Strike: Global Offensive gegeneinander an. Dabei wird um ein Preisgeld von insgesamt 450.000 US-Dollar gespielt, die höchste Summe, die je bei einer Dreamhack ausgeschüttet wurde.

Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Dreamhack Masters, live verfolgen können Sie die Matches auf Twitch.

Hearthstone

Letztes Wochenende haben sich bei den HTC Europe Winter Playoffs bereits die vier Spieler Pavel, Neirea, GreenSheep, and ShtanUdachi für die Hearthstone Winter Championship qualifiziert, die im März auf den Bahamas ausgetragen wird und bei der um Preisgelder im Gesamtwert von 250.000 US-Dollar gespielt wird.

An diesem Wochenende wird nun bei den HCT Americas Winter Playoffs entschieden, welche vier Spieler Amerika bei der Winter Championship vertreten dürfen. Anschauen können Sie sich die Matches auf Twitch.

Heroes of the Storm

Die Heroes of the Storm Global Championship (HGC) geht in die nächste Runde. Auf dem Weg ins HGC Finale im November treten an diesem Wochenende in den Ligakämpfen jeweils acht der besten Teams in den drei regionalen HGC-Ligen in Nordamerika, Europa und Korea gegeneinander an. Die chinesische Regional-Liga hat bereits Pause.

Im März werden die Ligakämpfe dann unterbrochen, um die Eastern- und Western-Clash-Turniere auszutragen, bei denen jeweils um Preisgelder im Gesamtwert von 100.000 US-Dollar gespielt wird.

Den kompletten Zeitplan der HGC-Livematches an diesem Wochenende finden Sie auf der offiziellen Heroes of the Storm E-Sports-Seite, dort lassen sich auch alle Matches live anschauen.