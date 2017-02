Vom 17. bis zum 20. Februar 2017 gibt es gleich mehrere Spiele bei Steam kostenlos zum Ausprobieren. Neben dem Basketballspiel NBA 2K17 gilt das auch für Sunless Sea. Zudem gibt es Rabatte beim Kauf.

Von Andre Linken |

Bei Steam können Sie NBA 2K17 und Sunless Seas an diesem Wochenende kostenlos ausprobieren.

Auch an diesem Wochenende gibt es auf Steam wieder einige Spiele, die Sie kostenlos ausprobieren können.

Das Angebot gilt vom 17. Februar 2017 und läuft bis Montag, den 20. Februar um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Zur Auswahl steht unter anderem das Basketballspiel NBA 2K17 aus dem Hause 2K Sports. Sollten Sie sich während der Aktion zum Kauf des Spiels entscheiden, erhalten Sie sogar einen Rabatt in Höhe von 35 Prozent.

Zum Steam-Angebot von NBA 2K17

Alternativ können Sie sich mit Sunless Sea in ein düsteres Abenteuer auf hoher See stürzen. Auch dafür gibt es einen Rabatt - und zwar in Höhe von sogar 66 Prozent.

Zum Steam-Angebot von Sunless Sea

Die Rabatte gelten jedoch jeweils nur bis zum 20. Februar 2017 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

